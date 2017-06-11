ФОТО: В Нымме произошла цепная авария

Около остановки Нурме в Таллинне произошла цепная авария, в которой столкнулись четыре автомобиля, направлявшиеся в сторону центра.
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Около остановки Нурме в Таллинне произошла цепная авария, в которой столкнулись четыре автомобиля, направлявшиеся в сторону центра.
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