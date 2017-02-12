ФОТО: В Нымме неизвестный водитель протаранил забор дома и скрылся

Сегодня ночью в Нымме, на улице Раху неизвестный водитель врезался в забор на частной территории. Водитель скрылся с места происшествия.
Tallinn, Квартира, 121 000 EUR
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
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Сегодня ночью в Нымме, на улице Раху неизвестный водитель врезался в забор на частной территории. Водитель скрылся с места происшествия.
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