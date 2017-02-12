12.02.2017, 19:03

ФОТО: В Нымме неизвестный водитель протаранил забор дома и скрылся

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Нымме неизвестный водитель протаранил забор дома и скрылся
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня ночью в Нымме, на улице Раху неизвестный водитель врезался в забор на частной территории. Водитель скрылся с места происшествия.

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