ФОТО: В Нымме неизвестный водитель протаранил забор дома и скрылся

Сегодня ночью в Нымме, на улице Раху неизвестный водитель врезался в забор на частной территории. Водитель скрылся с места происшествия.
Tallinn, Квартира, 89 000 EUR
Tallinn, Квартира, 363 000 EUR
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Сегодня ночью в Нымме, на улице Раху неизвестный водитель врезался в забор на частной территории. Водитель скрылся с места происшествия.
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