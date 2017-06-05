05.06.2017, 18:30

ФОТО: В Нымме нашли бутылку с килограммом ртути

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rus.delfi.ee
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Elavhõbe
Galerii: 5 pilti
Elavhõbe Foto: Nõmme Linnaosa Valitsus

В конце прошлой недели внимательный житель Нымме обнаружил подозрительную стеклянную бутылку на территории гаражей на улице Вярси. Служба химического контроля Спасательного департамента определила, что в бутылке находится примерно килограмм ртути.

Городское самоуправление организовало перевозку ртути в место хранения опасных отходов. По словам старейшины Нымме Тийи-Лийс Юргенсо, неизвестно, каким образом бутылка с ртутью попала на территорию гаражей.

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