ФОТО: В Нарве произошла авария с участием полицейского автомобиля

В понедельник в 9:25 утра на улице Раквере в Нарве произошла авария, в результате которой был поврежден автомобиль патрульной службы полиции.

Патруль заметил приближающийся автомобиль, водитель которого заметно превышал разрешенную скорость (70 км/ч вместо 50 км/ч). Страж порядка включил на машине мигалки и решил развернуться, в результате чего произошло столкновение с проезжавшим мимо автомобилем Škoda, которым управлял 63-летний мужчина.



По заверению полиции, водитель был трезв. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.