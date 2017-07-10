ФОТО: В Нарве произошла авария с участием полицейского автомобиля

В понедельник в 9:25 утра на улице Раквере в Нарве произошла авария, в результате которой был поврежден автомобиль патрульной службы полиции.
Патруль заметил приближающийся автомобиль, водитель которого заметно превышал разрешенную скорость (70 км/ч вместо 50 км/ч). Страж порядка включил на машине мигалки и решил развернуться, в результате чего произошло столкновение с проезжавшим мимо автомобилем Škoda, которым управлял 63-летний мужчина.
По заверению полиции, водитель был трезв. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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