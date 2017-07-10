10.07.2017, 12:45

ФОТО: В Нарве произошла авария с участием полицейского автомобиля

 (14)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Нарве произошла авария с участием полицейского автомобиля
politsei auto Narva avariiFoto: Sergei Stepanov

В понедельник в 9:25 утра на улице Раквере в Нарве произошла авария, в результате которой был поврежден автомобиль патрульной службы полиции.

Патруль заметил приближающийся автомобиль, водитель которого заметно превышал разрешенную скорость (70 км/ч вместо 50 км/ч). Страж порядка включил на машине мигалки и решил развернуться, в результате чего произошло столкновение с проезжавшим мимо автомобилем Škoda, которым управлял 63-летний мужчина.

По заверению полиции, водитель был трезв. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии