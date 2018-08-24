24.08.2018, 13:00

ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

 (22)
Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием
Lugeja foto

Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.

”Одна группа полицейских — на всех были маски — прибежала со стороны бывшего здания Нарвского отдела полиции, другая — с противоположной. Причем в руках у одного из полицейских был пистолет. Они жестко положили трех мужчин лицом в асфальт, надели наручники и задрав руки задержанных за их спинами, как мне показалось, слишком высоко, так что те, еле шли, посадили их в машины без опознавательных знаков и увезли”, — рассказал Delfi читатель.

Также стремительно полицейские опечатали три автомобиля, вероятно, принадлежащие задержанным, и стали их эвакуировать на спецтехнике. К половине первого один из автомобилей был уже вывезен, и на эвакуатор стали погружать второй.

При том, что на этой неделе в Ида-Вирумаа проводились соревнования полицейских и, это, судя по всему, были не учения. Тем более, что масштабные состязания полицейских на Северо-Востоке ЭР официально завершились еще вчера.

Наш читатель сообщает, что немного знает одного из задержанных, говорил с ним, перед появлением полицейских, и это нарвский человек с криминальным прошлым. Два других задержанных — тоже местные люди, по словам очевидца, которые вряд ли стали бы участвовать в учениях, изображая преступников.

В Вируской префектуре полиции также опровергают версию, что эффектное задержание было ненастоящим. В пресс-службе префектуры Delfi сказали, что это точно было задержание, задержали трех мужчин, но в чем именно их подозревают, в данный момент категорически отказались сообщать. Официальная информация появится позже.

Между тем, по нашей информации, дело, вероятнее всего, связано с торговлей оружием, а полицейские планировали задержать только одного человека, непосредственного подозреваемого, два других были задержаны случайно. Один из них, например, это клиент автосервиса, пригнавший свою машину в тот момент на ремонт, а второй случайный задержанный - знакомый нашего читателя, мужчина с криминальным прошлым, которого мы упоминали выше.

Lugeja foto


Lugeja foto


Lugeja foto
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

24.08.2018
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
Подробнее



Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

24.08.2018
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
Подробнее

Не пропустите! Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров и споют Песнь огня

24.08.2018
Завтра, в Ночь древних огней, по всей Эстонии вновь зажгут сотни костров и проведут множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
Подробнее

Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

24.08.2018
В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Владимир Свет: что будет, если посередине улицы Лаагна сделать велодорожку?

24.08.2018
Первого июля началась реконструкция улицы Гонсиори, которая сразу же стала одной из главных тем этого лета. При этом в тени пробок и полосы реверсивного движения, которая появится после ремонта, остался один важный аспект — на обеих сторонам улицы Гонсиори будут построены велодорожки.
Подробнее

ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию

24.08.2018
С приближением осени начинают учащаться случаи наезда на диких животных, причем суммы ущерба от таких происшествий с каждым годом только увеличиваются. Согласно статистике Salva Kindlustus за это лето, средняя сумма ущерба от наезда на дикое животное составляет уже 3 000 евро, сообщает страховая компания.
Подробнее

От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России

24.08.2018
22 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении России за нарушение запрета применения химического оружия. Речь идет о причастности РФ к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А через 90 дней США введут дополнительные ограничения — в случае, если Москва не предоставит "убедительные гарантии" того, что больше не будет применять химическое оружие.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что такое страхование квартирного товарищества, и какие ущербы оно возмещает

24.08.2018
Ущерб квартирному дому, обусловленный штормом, возникшим пожаром или лопнувшей водопроводной трубой, покрывается при отсутствии страхования товарищества обычно из общего ремонтного фонда. К сожалению, суммы ущерба в зависимости от его размера могут достигать порой сотен тысяч евро.
Подробнее