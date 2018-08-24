24.08.2018, 13:00

ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 14
ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием
Lugeja foto

Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.

”Одна группа полицейских — на всех были маски — прибежала со стороны бывшего здания Нарвского отдела полиции, другая — с противоположной. Причем в руках у одного из полицейских был пистолет. Они жестко положили трех мужчин лицом в асфальт, надели наручники и задрав руки задержанных за их спинами, как мне показалось, слишком высоко, так что те, еле шли, посадили их в машины без опознавательных знаков и увезли”, — рассказал Delfi читатель.

Также стремительно полицейские опечатали три автомобиля, вероятно, принадлежащие задержанным, и стали их эвакуировать на спецтехнике. К половине первого один из автомобилей был уже вывезен, и на эвакуатор стали погружать второй.

При том, что на этой неделе в Ида-Вирумаа проводились соревнования полицейских и, это, судя по всему, были не учения. Тем более, что масштабные состязания полицейских на Северо-Востоке ЭР официально завершились еще вчера.

Наш читатель сообщает, что немного знает одного из задержанных, говорил с ним, перед появлением полицейских, и это нарвский человек с криминальным прошлым. Два других задержанных — тоже местные люди, по словам очевидца, которые вряд ли стали бы участвовать в учениях, изображая преступников.

В Вируской префектуре полиции также опровергают версию, что эффектное задержание было ненастоящим. В пресс-службе префектуры Delfi сказали, что это точно было задержание, задержали трех мужчин, но в чем именно их подозревают, в данный момент категорически отказались сообщать. Официальная информация появится позже.

Между тем, по нашей информации, дело, вероятнее всего, связано с торговлей оружием, а полицейские планировали задержать только одного человека, непосредственного подозреваемого, два других, возможно, но не факт, были задержаны случайно. Один из них, например, это клиент автосервиса, пригнавший свою машину в тот момент на ремонт, а второй, как утверждает не причастный к расследованию источник Delfi, случайный задержанный - знакомый нашего читателя, мужчина с криминальным прошлым, которого мы упоминали выше.

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