ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

”Одна группа полицейских — на всех были маски — прибежала со стороны бывшего здания Нарвского отдела полиции, другая — с противоположной. Причем в руках у одного из полицейских был пистолет. Они жестко положили трех мужчин лицом в асфальт, надели наручники и задрав руки задержанных за их спинами, как мне показалось, слишком высоко, так что те, еле шли, посадили их в машины без опознавательных знаков и увезли”, — рассказал Delfi читатель.

Также стремительно полицейские опечатали три автомобиля, вероятно, принадлежащие задержанным, и стали их эвакуировать на спецтехнике. К половине первого один из автомобилей был уже вывезен, и на эвакуатор стали погружать второй.

При том, что на этой неделе в Ида-Вирумаа проводились соревнования полицейских и, это, судя по всему, были не учения. Тем более, что масштабные состязания полицейских на Северо-Востоке ЭР официально завершились еще вчера.

Наш читатель сообщает, что немного знает одного из задержанных, говорил с ним, перед появлением полицейских, и это нарвский человек с криминальным прошлым. Два других задержанных — тоже местные люди, по словам очевидца, которые вряд ли стали бы участвовать в учениях, изображая преступников.

В Вируской префектуре полиции также опровергают версию, что эффектное задержание было ненастоящим. В пресс-службе префектуры Delfi сказали, что это точно было задержание, задержали трех мужчин, но в чем именно их подозревают, в данный момент категорически отказались сообщать. Официальная информация появится позже.