ФОТО: В Национальную библиотеку поступил звонок с угрозой о бомбе

В воскресенье неизвестный позвонил с угрозой о бомбе в Национальной библиотеке Эстонии в Таллинне, однако ничего опасного найдено не было. Людей из здания библиотеки эвакуировать не стали.
Сегодня в библиотеке проходит конференция "Иерусалим 50", которую проводит Эстонский евангельский альянс. Приветсвует участников с речью министр юстиции Урмас Рейнсалу.
По словам присутсвующих, на конференцию в здании Национальной библиотеки собралось примерно 200 человек.
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