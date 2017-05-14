14.05.2017, 17:52

ФОТО: В Национальную библиотеку поступил звонок с угрозой о бомбе

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Национальную библиотеку поступил звонок с угрозой о бомбе
Lugeja foto

В воскресенье неизвестный позвонил с угрозой о бомбе в Национальной библиотеке Эстонии в Таллинне, однако ничего опасного найдено не было. Людей из здания библиотеки эвакуировать не стали.

Сегодня в библиотеке проходит конференция "Иерусалим 50", которую проводит Эстонский евангельский альянс. Приветсвует участников с речью министр юстиции Урмас Рейнсалу.

По словам присутсвующих, на конференцию в здании Национальной библиотеки собралось примерно 200 человек.

Lugeja foto
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