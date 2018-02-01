01.02.2018, 18:26

ФОТО: В Мярьямаа столкнулись два грузовика

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rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
Raplamaal Märjamaa vallas Nurme külas sõitis reka kraavi Foto: Rando Hütt

Сегодня в волости Марьямаа, что в уезде Рапламаа, произошло ДТП: столкнулись два грузовика, а затем скатились в кювет.

Люди в дорожном происшествии не пострадали.

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