ФОТО: В Мяннику пьяный мужчина выместил злость на чужой машине

Вчера вечером, около 20.00, полиция получила сообщение о вандализме в Мяннику (микрорайоне Таллинна): 38-летний мужчина намеренно повредил чужую машину.

Опубликованные в социальных сетях фотографии поврежденного автомобиля поселяли панику, так как создали впечатление, будто машина была расстреляла из огнестрельного оружия.

Delfi пообщался с человеком, находившимся на месте происшествия и видевшем, идя в магазин, зрелище, запечатленное на фотографиях. Через несколько минут, когда он вышел из магазина, машина была окружена полицейскими.

На первый взгляд, для порчи машины могло использоваться огнестрельное оружие, но на самом деле автомобиль крушили с помощью молотка.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры полиции, вандал, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, к моменту прибытия полиции успел покинуть место происшествия, но все-таки его удалось задержать.

Мотивы атаковавшего чужую машину мужчины, а также размер нанесенного им ущерба выясняются в рамках производства по делу о проступке.