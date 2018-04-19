ФОТО: В Мустамяэ в парке нашли ручную гранату

Сегодня около 13 часов в ходе уборочных работ в Мустамяэ в парке Лепику нашли гранату.
В спасательном центре подтвердили, что выяснилось, что речь шла о ручной гранате времен Второй мировой войны.
Ее увезут и уничтожат.
Сегодня около 13 часов в ходе уборочных работ в Мустамяэ в парке Лепику нашли гранату.
В спасательном центре подтвердили, что выяснилось, что речь шла о ручной гранате времен Второй мировой войны.
Ее увезут и уничтожат.
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Tähtaeg: 22.04.2018
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