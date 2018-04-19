19.04.2018, 14:50

ФОТО: В Мустамяэ в парке нашли ручную гранату

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Мустамяэ в парке нашли ручную гранату
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Сегодня около 13 часов в ходе уборочных работ в Мустамяэ в парке Лепику нашли гранату.

В спасательном центре подтвердили, что выяснилось, что речь шла о ручной гранате времен Второй мировой войны.

Ее увезут и уничтожат.

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