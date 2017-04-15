15.04.2017, 14:35

ФОТО: В Мустамяэ саперы проверили подозрительный пакет


rus.delfi.ee
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Männi park
Männi parkFoto: Delfi lugeja

В субботу саперы получили вызов в парк Мянни в столичном районе Мустамяэ, где был обнаружен подозрительный пакет.

В пакете оказалась банка консервов.

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