ФОТО: В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве произошла утечка газа: двое человек умерло, один в больнице

Сегодня днем спасатели получили вызов в один из многоквартирных домов на улице Лехола в Кохтла-Ярве, где произошла утечка газа.

Прибывшие на место спасатели нашли тела двух человек. Как минимум еще один пострадавший был доставлен в больницу.

Один из жителей дома подтвердил Delfi, что двое человек умерло. ”Это хороший дом, где живут приличные и порядочные люди”, — сказал он.

Сейчас на месте находится скорая и полиция. Людей в дом не пускают.

Специалисты занимаются поиском источника утечки.

По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, спасатели произвести проверку и выявили, что уровень газа в доме превышает норму.

Речь идет о построенном немецкими военнопленными старом двухэтажном доме, в котором 12 квартир. Трагедия произошла в квартире на первом этаже. По словам местного жителя, ее владельцем является мужчина около 60 лет, употребляющий алкоголь, но умеренно. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии. Погибшие — его гости. Спасатели были вызваны после того, как соседи сверху почувствовали себя плохо и вызвали скорую.

Сын владельца принес ключи, но, поскольку дверь квартиры была заперта изнутри, то полиции пришлось ее взломать.

Вице-мэр города Нина Алексеева сказала Delfi, что у мэрии имеются социальные площади, где в случае необходимости можно разместить эвакуированных жителей дома. ”Пока никто не обращался, но мэрия готова оказать помощь”, — сказала она.