ФОТО: В Маарду пьяный водитель устроил тяжелую аварию — пострадали три человека

По первоначальным данным, аварию, очевидно, спровоцировал находившийся в состоянии уголовно наказуемого опьянения 28-летний мужчина, водитель Audi A4. Устроившего ДТП водителя доставили в больницу, также доставили в больницу его пассажира, тяжело пострадавшего 26-летнего мужчину.

Ставший причиной ДТП Audi столкнулся с Dodge, еще одним Audi и стоявшим на обочине грузовиком Scania. Находившуюся в другом Audi 17-летнюю девушку также доставили в больницу.

Движение на месте происшествия нарушено, полиция регулирует движение.