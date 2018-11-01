ФОТО: В Маарду пьяный водитель устроил тяжелую аварию — пострадали три человека(13)
Сегодня в 17:34 Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду на улице Оруметса произошло тяжелое ДТП.
Сегодня в 17:34 Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду на улице Оруметса произошло тяжелое ДТП.
По первоначальным данным, аварию, очевидно, спровоцировал находившийся в состоянии уголовно наказуемого опьянения 28-летний мужчина, водитель Audi A4. Устроившего ДТП водителя доставили в больницу, также доставили в больницу его пассажира, тяжело пострадавшего 26-летнего мужчину.
Ставший причиной ДТП Audi столкнулся с Dodge, еще одним Audi и стоявшим на обочине грузовиком Scania. Находившуюся в другом Audi 17-летнюю девушку также доставили в больницу.
Движение на месте происшествия нарушено, полиция регулирует движение.
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