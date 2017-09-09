ФОТО: В Маарду горело общежитие — семеро пострадали

В субботу в 18:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в городе Маарду в многоквартирном доме на улице Малласмаа пожар. Звонил жилец того же дома, по его словам, коридоры были полны дыма и дым уже проникал в квартиры.

По словам человека, проезжавшего мимо дома, из некоторых окон вырывались языки пламени. Прохожие также заметили в одном из окон маленьких детей, которые плакали и звали на помощь.

Спасатели прибыли на место и стали выводить людей, а также искать очаг возгорания. В 18:52 очаг бал обнаружен и ограничен.

Возгорание произошло в доме-общежитии, где в коридоре пятого этажа загорелся бытовой мусор - старая мебель и прочее. Дымом заполнились два последних этажа дома.

Спасатели проверили квартиры пятого этажа, вывели людей, скорая проверила их состояние. Трое детей и четверо взрослых были доставлены в больницу для проверки здоровья. Остальных четверых жильцов медики скорой осмотрели на месте, их в больницу везти не было надобности. Спасатели затем также осмотрели квартиры четвертого и третьего этажей, чтобы убедиться, что с их жильцами все в порядке.

К 20:18 спасательные работы были завершены. Но проветривание помещении проходило до позднего вечера. Пятый этаж дома пострадал от дыма и жара.

Спасатели напоминают, что помещения общего пользования в многоквартирных домах необходимо держать пустыми, чтобы никто злонамеренно не мог там произвести поджог. Также в подъездах нельзя складировать вещи, затрудняющие проход и материалы, которые могут легко возгореться: строительный мусор, мебель, бытовые отходы, детские коляски.