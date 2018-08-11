11.08.2018, 19:57

ФОТО: В Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет


rus.delfi.ee
EST 5
Autoõnnetus Jaaknal
Autoõnnetus JaaknalFoto: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня в деревне Яакна в Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет.

По сообщению полиции, в машине находились мужчина и женщина. Женщину доставили в больницу.

Детали аварии выяснит следствие.

Autoõnnetus Jaaknal Foto: Lugeja foto
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы

11.08.2018
Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Латвия попала в список вымирающих стран мира. Кто в нем еще?

11.08.2018
Издание Science Alert назвало европейские, азиатские и другие страны мира, которые наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости и увеличения доли пожилых людей. К ним относятся Латвия, США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Ленту.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Читательница — Евгении Чириковой: обидно слышать, что русские сами виноваты в своих проблемах

11.08.2018
"Некоторое время назад в вашей газете было опубликовано открытое письмо президенту Керсти Кальюлайд от Евгении Чириковой. Я не знаю, что ей ответит госпожа президент, но мне очень хочется ответить ей от лица представителей ”пятой колонны” — граждан третьих стран и серопаспортников", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светлана.
Подробнее

”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")

11.08.2018
”Одним теплым летним днем ко мне подошла женщина с собакой на длинном поводке. Животное стало меня обнюхивать, будто это самая естественная вещь в мире”, — рассказывает журналист Сулев Ведлер в еженедельнике Eesti Ekspress.
Подробнее