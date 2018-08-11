11.08.2018, 19:57
ФОТО: В Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет
Сегодня во второй половине дня в деревне Яакна в Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет.
Сегодня во второй половине дня в деревне Яакна в Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет.
По сообщению полиции, в машине находились мужчина и женщина. Женщину доставили в больницу.
Детали аварии выяснит следствие.
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