11.08.2018, 19:57

ФОТО: В Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет


rus.delfi.ee
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Autoõnnetus Jaaknal
Autoõnnetus JaaknalFoto: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня в деревне Яакна в Ляэнемаа внедорожник вылетел в кювет.

По сообщению полиции, в машине находились мужчина и женщина. Женщину доставили в больницу.

Детали аварии выяснит следствие.

Autoõnnetus Jaaknal Foto: Lugeja foto
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