31.10.2017, 16:35

ФОТО: В Ляэнемаа при пожаре погибла женщина


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ляэнемаа при пожаре погибла женщина
Foto: Päästeamet

Спасательный центр в 12:52 получил сообщение о пожаре в деревне Йыгисоо в волости Кулламаа. По словам звонившего, горел жилой дом, в котором проживает пожилая женщина.

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем. Из дома вынесли 75-летнюю женщину, которая на тот момент уже скончалась. Через момент после этого рухнула крыша дома. Пожар был окончательно ликвидирован к 14:53.

Детали инцидента и причины пожара выясняются.

Foto: Päästeamet
Foto: Päästeamet
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