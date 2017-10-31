ФОТО: В Ляэнемаа при пожаре погибла женщина

Спасательный центр в 12:52 получил сообщение о пожаре в деревне Йыгисоо в волости Кулламаа. По словам звонившего, горел жилой дом, в котором проживает пожилая женщина.
Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем. Из дома вынесли 75-летнюю женщину, которая на тот момент уже скончалась. Через момент после этого рухнула крыша дома. Пожар был окончательно ликвидирован к 14:53.
Детали инцидента и причины пожара выясняются.
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