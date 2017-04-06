06.04.2017, 16:20

ФОТО: В Ляэнемаа автомобиль врезался в дерево: пассажир погиб, водитель — в больнице

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Läänemaal hukkus liiklusõnnetuses mees
Läänemaal hukkus liiklusõnnetuses meesFoto: PPA

Сегодня ночью в 02:37 в полицию поступило сообщение об аварии на 1-м километре шоссе Ору-Соолу-Яалуксе в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился на повороте с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате столкновения погиб находившийся на переднем пассажирском сидении 29-летний мужчина. Водитель 1995 года рождения получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.


Оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Был ли водитель пьян, выяснит экспертиза. Максимально разрешенная скорость на месте аварии составляет 50 км/ч, дорожное покрытие заасфальтировано и было сухим.

Более точные обстоятельства выяснит следствие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии