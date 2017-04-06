ФОТО: В Ляэнемаа автомобиль врезался в дерево: пассажир погиб, водитель — в больнице

Läänemaal hukkus liiklusõnnetuses mees Foto: PPA

Сегодня ночью в 02:37 в полицию поступило сообщение об аварии на 1-м километре шоссе Ору-Соолу-Яалуксе в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился на повороте с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.