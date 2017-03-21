21.03.2017, 19:52

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

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дополнено в 21:40
rus.delfi.ee
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Avarii Tallinn-Narva mnt Haljala juures
Avarii Tallinn-Narva mnt Haljala juuresFoto: Ain Liiva.

Около семи часов вечера произошло тяжелое ДТП на перекрестке Хальяла на Нарвском шоссе в Ляэне-Вирумаа.

Согласно первоначальным данным, между собой столкнулись двигавшаяся в направлении Нарвы фура Volvo с прицепом и направлявшийся в сторону Таллинна легковой автомобиль.

В результате столкновения погибли два мужчины, находившиеся в легковом автомобиле — водитель и пассажир. 60-летний водитель фуры был трезв и серьезных травм не получил. Пассажиров в фуре не было.

Во время аварии поверхность дороги в районе инцидента была мокрой. Для выяснения точных причин ДТП инициировано производство.

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