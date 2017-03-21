ФОТО: В Ляэне-Вирумаа при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Около семи часов вечера произошло тяжелое ДТП на перекрестке Хальяла на Нарвском шоссе в Ляэне-Вирумаа.

Согласно первоначальным данным, между собой столкнулись двигавшаяся в направлении Нарвы фура Volvo с прицепом и направлявшийся в сторону Таллинна легковой автомобиль.

В результате столкновения погибли два мужчины, находившиеся в легковом автомобиле — водитель и пассажир. 60-летний водитель фуры был трезв и серьезных травм не получил. Пассажиров в фуре не было.

Во время аварии поверхность дороги в районе инцидента была мокрой. Для выяснения точных причин ДТП инициировано производство.