ФОТО: В Ляэне-Вирумаа при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Около семи часов вечера произошло тяжелое ДТП на перекрестке Хальяла на Нарвском шоссе в Ляэне-Вирумаа.
Согласно первоначальным данным, между собой столкнулись двигавшаяся в направлении Нарвы фура Volvo с прицепом и направлявшийся в сторону Таллинна легковой автомобиль.
В результате столкновения погибли два мужчины, находившиеся в легковом автомобиле — водитель и пассажир. 60-летний водитель фуры был трезв и серьезных травм не получил. Пассажиров в фуре не было.
Во время аварии поверхность дороги в районе инцидента была мокрой. Для выяснения точных причин ДТП инициировано производство.
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