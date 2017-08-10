10.08.2017, 12:59

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа полыхают хранилища сжиженного газа

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дополнено в 13:17
rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ляэне-Вирумаа полыхают хранилища сжиженного газа
Lugeja foto

В четверг в 11:36 в Центр тревоги поступило сообщение: на Ванду теэ в поселке Хулья волости Кадрина Ляэне-Вирумаа открытым пламенем полыхают хранилища сжиженного газа.

По данным Спасательного департамента, горят две емкости: одна на восемь, другая - на две тонны. Кроме того, огнем охвачено соседнее здание, в котором хранится 20 тонн дизельного топлива.

По словам специалиста по коммуникации Идаского спасательного центра Евгении Парв, пожар опасности для людей не представляет.

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