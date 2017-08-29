ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погиб попавший под трактор мужчина

Сегодня до полудня произошел тяжелый несчастный случай в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья, где погиб попавший под трактор 60-летний мужчина, сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Несчастный случай произошел в 10:50 в деревне Ависпеа. По первоначальным данным, трактор с плугом, за рулем которого находился 16-летний молодой человек, собирал зерно в зерносушилке. По причине ограниченного из-за ковша обзора юноша не заметил неожиданно вышедшего перед трактором 60-летнего мужчину, который был сбит и скончался на месте происшествия.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Йоэль Алла сказал, что хотя о более точных обстоятельствах несчастного случая говорить еще рано, на основании первоначальной информации можно предположить, что в этот раз роковой стала невнимательность участников. Не менее важным он считает и то, что без водительских прав запрещено садиться за руль, тем более если речь идет о сельскохозяйственных машинах.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Энна Пустака, дополнительную информацию предоставят после окончания досудебного производства. Сейчас идет сбор доказательств для выяснения обстоятельств.

Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного производства, которое ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.