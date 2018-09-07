ФОТО: В Ляэне-Вирумаа горит главное здание мызы Малла. Там планируется биткоин-центр

Пресс-представитель Идаского спасательного центра сообщает, что возгорание началось под крышей здания — сначала увидели дым, идущий из здания, а потом запылала крыша.

Пожарные борются с огнем.

Информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

В здании планировалось создать биткоин-центр.

Первые упоминания о мызе Малла (нем. Malla) относятся к 1443 году.