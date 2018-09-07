ФОТО: В Ляэне-Вирумаа горело главное здание мызы Малла. Там планируется биткоин-центр

Пресс-представитель Идаского спасательного центра сообщил, что возгорание началось под крышей здания — сначала увидели дым, идущий из здания, а потом запылала крыша.

Информации о возможных пострадавших не поступала.

В здании планировалось создать биткоин-центр.

Первые упоминания мызы Малла (нем. Malla) относятся к 1443 году.