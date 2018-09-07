ФОТО: В Ляэне-Вирумаа горело главное здание мызы Малла. Там планируется биткоин-центр(17)
Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.
Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.
Пресс-представитель Идаского спасательного центра сообщил, что возгорание началось под крышей здания — сначала увидели дым, идущий из здания, а потом запылала крыша.
Информации о возможных пострадавших не поступала.
В здании планировалось создать биткоин-центр.
Первые упоминания мызы Малла (нем. Malla) относятся к 1443 году.
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