ФОТО: В Литве во время погони полиция открыла огонь по угнанному BMW с эстонскими номерами

5 февраля в 10:22 органы правопорядка Литвы получили сообщение о том, что в Паневежском районе, на Паневежской объездной дороге во время ДТП в автомобиле оказался зажат человек. Виновник ДТП с эстонскими номерами скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Primera. Не удалось избежать столкновения и ехавшему за Nissan тягачу MAN с автоцистерной.

Пострадали три человека. Двое пострадавших ехали в Nissan Primera, пострадал и водитель BMW. Двоих сразу же увезли в больницу, а третий был зажат в автомобиле Nissan, его из авто освободили спасатели и передали в руки врачей скорой помощи. Его также увезли в больницу.

Позже выяснилось, что водитель BMW с эстонскими номерами пытался бежать от полиции. Он не подчинился требованию полицейских остановиться, полицейские преследовали его, стреляли по колесам. Но и после этого беглец не остановился. Выяснилось, что BMW был угнан в Эстонии.