12.10.2018, 17:10

ФОТО: В Лихула грузовик вылетел с трассы


rus.delfi.ee
EST 1
Õnnetus Lihulas
Õnnetus LihulasFoto: Delfi lugeja

Сегодня на шоссе Ристи-Виртсу перевозивший старый металл грузовик съехал в кювет.

Tallinn Hockey weekend
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