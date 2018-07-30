ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

Narva-Jõesuu Foto: Roman Vikulov

Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.