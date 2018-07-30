30.07.2018, 17:47

ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Narva-Jõesuu
Narva-JõesuuFoto: Roman Vikulov

Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.

По их оценке, общая площадь пострадавшего от огня участке леса на данный момент составляет 12 гектаров.

"Очень часто бывает, когда потушенный лесной пожар возобновляется вновь, и необходимо хотя бы в течение суток наблюдать за тем, чтобы этого не произошло", сказал Сюда Delfi.

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ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

30.07.2018
Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.
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