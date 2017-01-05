В Бауском крае недалеко от Иецавы пассажирский автобус Eurolines столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком. В результате пострадали два человека, пишет rus.delfi.lv.

Авария на юге Латвии случилась вечером 4 января недалеко от Иецавы. Водитель автобуса Eurolines на скользкой дороге и в трудных погодных условиях — в темное время суток и в метель — не выбрал безопасную дистанцию движения и врезался в легковой автомобиль, ехавший перед ним.

В результате пошла цепная реакция: легковушка тоже врезалась во впереди ехавшую машину, а та — в грузовой автомобиль. Как сообщила агентству LETA пресс-представитель Госполиции Гита Гжибовска, в ДТП помимо автобуса Eurolines попали автомобили BMW и Volkswagen.

Пострадали два человека — 41-летний и 54-летний мужчины с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как стабильное: мужчины получили такие травмы, как сотрясение мозга и ушибы.

На месте аварии движение транспорта заблокировано не было.