ФОТО: В Ласнаямяэ столкнулись два автомобиля

Avarii Lasnamäel Foto: Veiko Vares

Вчера вечером на перекрестке улиц Й.Смуули и Суур-Сыямяэ в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и Volvo. В ДТП никто не пострадал, но машины изрядно помялись