ФОТО: В Ласнаямяэ столкнулись два автомобиля
Вчера вечером на перекрестке улиц Й.Смуули и Суур-Сыямяэ в столичном районе Ласнамяэ столкнулись два легковых автомобиля Mercedes и Volvo. В ДТП никто не пострадал, но машины изрядно помялись
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