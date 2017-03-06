06.03.2017, 14:29

ФОТО: В ласнамяэском социальном доме загорелась детская коляска

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ФОТО: В ласнамяэском социальном доме загорелась детская коляска
Foto: Veiko Vares

В ночь на субботу в коридоре одного из социальных домов Ласнамяэ загорелась детская коляска. В прошлом и в нынешнем году спасатели были вынуждены приезжать на вызов в этот дом пару десятков раз.


В Пыхьяском центре спасения подтвердили, что 4 марта в 00:04 поступил вызов на улицу Раадику в Ласнамяэ. Там на пятом этаже в коридоре загорелась детская коляска.

Весь коридор был в дыму. Спасатели посоветовали жильцам не выходить на лестницу, открыть окна и забить дверные щели, чтобы дым не просачивался.

Спасатели потушили горящую детскую коляску, проветрили коридор и проверили все квартиры пятого этажа. Скорая осмотрела двух жителей дома. В 01:45 спасатели уехали.

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