22.06.2017, 21:05

ФОТО: В Ласнамяэ загорелся многоквартирный дом


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ласнамяэ загорелся многоквартирный дом
Lugeja foto

Сегодня в 19:29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Кийве в столичном районе Ласнамяэ.

"Нам сообщили, что из одной квартиры идет черный дым", — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Индрек Хирс.

По его словам, дым распространился и на другие квартиры и чердак. В результате случившегося один человек пострадал, спасатели передали его медикам скорой помощи. По состоянию на девять часов работы по тушению возгорания продолжались.

Причина возгорания выясняется.

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