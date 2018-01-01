01.01.2018, 17:03
ФОТО: В Ласнамяэ водитель BMW совершил аварию и попытался сбежать
Сегодня в 14:38 возле Кярбери, 53 в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: мужчина на BMW с признаками алкогольного опьянения врезался в столб, который в свою очередь упал на городской автобус.
Сам водитель попытался скрыться с места происшествия, но при помощи бдительных граждан был задержан.
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