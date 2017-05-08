ФОТО: В Ласнамяэ владельцы вынесли загоревшийся диван на балкон: двое были доставлены в больницу

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов на Калевипоя пыйк в столичном районе Ласнамяэ хозяева выставили на балкон загоревшийся в квартире диван, и огонь перекинулся на другие находящиеся на балконе предметы.

Центр тревоги получил сообщение в 00:01. Прибывшие на место спасатели к 00:17 потушили возгорание. Скорее всего, изначально диван загорелся в результате курения. Для проверки здоровья в больницу были доставлены 48-летняя женщина и 52-летний мужчина.