08.05.2017, 11:21

ФОТО: В Ласнамяэ владельцы вынесли загоревшийся диван на балкон: двое были доставлены в больницу


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 15 pilti
Foto: Veiko Vares

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов на Калевипоя пыйк в столичном районе Ласнамяэ хозяева выставили на балкон загоревшийся в квартире диван, и огонь перекинулся на другие находящиеся на балконе предметы.

Центр тревоги получил сообщение в 00:01. Прибывшие на место спасатели к 00:17 потушили возгорание. Скорее всего, изначально диван загорелся в результате курения.

Для проверки здоровья в больницу были доставлены 48-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии