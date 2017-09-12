12.09.2017, 16:30

ФОТО: В Ласнамяэ столкнулись два городских автобуса

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rus.delfi.ee
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Galerii: 5 pilti
Liiklusõnnetuse Punasel tänaval Foto: Veiko Vares

Сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ласнамяэ, где столкнулись два городских автобуса.

Незадолго до часа дня в полицию сообщили, что на перекрестке улиц Куули и Пунане столкнулись два городских автобуса. По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, никто не пострадал и причина аварии выясняется.

"Движение было в небольшой степени нарушено", — добавил Куйк.

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