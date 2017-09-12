ФОТО: В Ласнамяэ столкнулись два городских автобуса

Сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Ласнамяэ, где столкнулись два городских автобуса.

Незадолго до часа дня в полицию сообщили, что на перекрестке улиц Куули и Пунане столкнулись два городских автобуса. По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйка, никто не пострадал и причина аварии выясняется. "Движение было в небольшой степени нарушено", — добавил Куйк.