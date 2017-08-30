ФОТО: В Ласнамяэ при столкновении трех автомобилей пострадали две женщины

В среду вечером на Мустакиви теэ в Таллинне столкнулись между собой три автомобиля. Двух водителей доставили в больницу для осмотра.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 16:03. Согласно первоначальным данным, автомобиль Nissan передвигался по главной дороге в направлении Петербургского шоссе, когда перед ним выехала совершавшая поворот налево Honda.

В результате столкновения машин Honda перевернулась на бок и врезалась в Citroen, который выезжал с парковки.

Водителей Honda и Citroen, женщин возрастом около 30 лет, доставили в больницу на осмотр.