08.09.2018, 12:19

ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей
Фото: управа Ласнамяэ

Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.

”Нам пришло сообщение от бдительного жителя, что в парке Тондилоо орудовали вандалы. Когда работник управы прибыл на место, то обнаружил неприятную картину — новое резиновое покрытие игровой площадки было вырвано и разбросано рядом. Негодяи с ”художественными наклонностями” сделали, по их мнению, замечательную скульптуру, используя части сломанной игровой площадки, вырванные из земли опорные столбы и камни”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Она призвала всех, кто имеет информацию о вандалах, сообщить об этом полиции.

Руководство района напоминает, что нарушение порядка и разрушение объектов парка является наказуемым и призывает немедленно сообщать о таких действиях по телефонам 14110 или 112. Размер причинённого ущерба игровой площадке будет составлен в ходе ремонтных работ, после получения ценовых предложений.

Фото: управа Ласнамяэ
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