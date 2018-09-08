ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

”Нам пришло сообщение от бдительного жителя, что в парке Тондилоо орудовали вандалы. Когда работник управы прибыл на место, то обнаружил неприятную картину — новое резиновое покрытие игровой площадки было вырвано и разбросано рядом. Негодяи с ”художественными наклонностями” сделали, по их мнению, замечательную скульптуру, используя части сломанной игровой площадки, вырванные из земли опорные столбы и камни”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Она призвала всех, кто имеет информацию о вандалах, сообщить об этом полиции.

Руководство района напоминает, что нарушение порядка и разрушение объектов парка является наказуемым и призывает немедленно сообщать о таких действиях по телефонам 14110 или 112. Размер причинённого ущерба игровой площадке будет составлен в ходе ремонтных работ, после получения ценовых предложений.