08.09.2018, 12:19

ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

 (54)
rus.delfi.ee
EST 50
ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей
Фото: управа Ласнамяэ

Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.

”Нам пришло сообщение от бдительного жителя, что в парке Тондилоо орудовали вандалы. Когда работник управы прибыл на место, то обнаружил неприятную картину — новое резиновое покрытие игровой площадки было вырвано и разбросано рядом. Негодяи с ”художественными наклонностями” сделали, по их мнению, замечательную скульптуру, используя части сломанной игровой площадки, вырванные из земли опорные столбы и камни”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Она призвала всех, кто имеет информацию о вандалах, сообщить об этом полиции.

Руководство района напоминает, что нарушение порядка и разрушение объектов парка является наказуемым и призывает немедленно сообщать о таких действиях по телефонам 14110 или 112. Размер причинённого ущерба игровой площадке будет составлен в ходе ремонтных работ, после получения ценовых предложений.

Фото: управа Ласнамяэ
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Таллиннский марафон: к вечеру многие улицы будут перекрыты, изменен график общественного транспорта

08.09.2018
В субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее




ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

08.09.2018
Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

На водоем или в лес за грибами и ягодами: на этих выходных ожидается жара!

08.09.2018
По данным эстонских синоптиков, на предстоящих выходных воздух прогреется до 26 градусов! Впрочем, несмотря на то, что на дворе сентябрь, температура воды в некоторых водоемах еще относительно теплая.
Подробнее


МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

08.09.2018
Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.
Подробнее