03.12.2018, 16:14

ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 11 pilti
20181202_001640 Foto: Delfi lugeja

В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.

Полицейские последовали за автомобилем, у дома по адресу Махтра, 56, водитель автомобиля Chrysler выпрыгнул из машины и убежал. Chrysler врезался в стену дома Махтра, 56. К счастью, никто не пострадал.

Несколькими минутами спустя сбежавшего 33-летнего водителя задержали на ул. Раадику. У мужчины нет права на управление автомобилем. У водителя были признаки употребления алкоголя, степень опьянения выясняется.

"Управление автомобилем в состоянии опьянение опасно как для самого водителя, пассажиров и все участников дорожного движение. Игнорирование указания полиции к остановке может привести к более серьезным последствиям — на большой скорости водитель может совершить ДТП, в котором могут пострадать сторонние люди. К счастью, это происшествие закончилось без трагических последствий", — отметил Евонен.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата

03.12.2018
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Подробнее




ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции

03.12.2018
В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.
Подробнее


-7% Meeste käekell AEGAON Tabula Rasa
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Lorus RH937HX9
75,- €
Meeste käekell Lorus R2375LX9
45,- €
Meeste käekell Lorus RM381DX9
125,- €
Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
Meeste käekell Lorus RH987HX9
90,- €

ФОТО и ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ: Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии

03.12.2018
Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов.
Подробнее

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!

03.12.2018
Декабрь традиционно считается месяцем чудес, поэтому Delfi, тоже по традиции, предлагает читателем внести свой вклад в то, чтобы сделать жизнь лучше. На этот раз просим у вас помощи в создании уникального для Эстонии Музея колясок, который принесет радость и море новых впечатлений как детям, так и взрослым!
Подробнее



Новый дом Индрека Таранда: от Европарламента до идеального одиночества

03.12.2018
Евродепутат Индрек Таранд находится на работе в Европейском парламенте в Брюсселе последние месяцы и уже подготавливает почву для возвращения домой. В Эстонии, помимо земли, полученной в подарок от своего отца Андреса Таранда, политик приобрел еще чуть больше десятка гектаров, расположенных у самого моря. Строительство его дома находится в активной фазе, и осталось только придать последние штрихи новому жилью, передает журнал Kroonika.
Подробнее

Составлен рейтинг “лучших” и “худших” паспортов мира в 2018 году. На каком же месте эстонский паспорт?

03.12.2018
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств. По эстонскому паспорту можно беспрепятственно посетить 160 стран — Эстония заняла 8-е место в рейтинге.
Подробнее