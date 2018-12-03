ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции

Полицейские последовали за автомобилем, у дома по адресу Махтра, 56, водитель автомобиля Chrysler выпрыгнул из машины и убежал. Chrysler врезался в стену дома Махтра, 56. К счастью, никто не пострадал.

Несколькими минутами спустя сбежавшего 33-летнего водителя задержали на ул. Раадику. У мужчины нет права на управление автомобилем. У водителя были признаки употребления алкоголя, степень опьянения выясняется.

"Управление автомобилем в состоянии опьянение опасно как для самого водителя, пассажиров и все участников дорожного движение. Игнорирование указания полиции к остановке может привести к более серьезным последствиям — на большой скорости водитель может совершить ДТП, в котором могут пострадать сторонние люди. К счастью, это происшествие закончилось без трагических последствий", — отметил Евонен.