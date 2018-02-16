16.02.2018, 18:50

ФОТО: В Ласнамяэ на парковке у Rimi сгорел Mercedes

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ласнамяэ на парковке у Rimi сгорел Mercedes
Foto: Delfi lugeja

На парковке у магазина Rimi на улице Калевипоя в Ласнамяэ загорелся автомобиль Mercedes класса E.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

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