ФОТО: В Ласнамяэ на парковке у Rimi сгорел Mercedes

На парковке у магазина Rimi на улице Калевипоя в Ласнамяэ загорелся автомобиль Mercedes класса E.
Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.
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На парковке у магазина Rimi на улице Калевипоя в Ласнамяэ загорелся автомобиль Mercedes класса E.
Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.
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