ФОТО: В Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в фургон

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”Сегодня до полудня на перекрестке с улицей Таэвакиви легковой автомобиль Ford въехал в двигавшийся по улице Пунане в сторону Мустакиви теэ фургон Citroën, который отбросило на столб уличного освещения. Машина перевернулась на левый бок и осталась в таком положении”, — рассказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Delfi.