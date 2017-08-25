25.08.2017, 14:06

ФОТО: В Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в фургон


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в фургон
Foto: Читатель Delfi

”Сегодня до полудня на перекрестке с улицей Таэвакиви легковой автомобиль Ford въехал в двигавшийся по улице Пунане в сторону Мустакиви теэ фургон Citroën, который отбросило на столб уличного освещения. Машина перевернулась на левый бок и осталась в таком положении”, — рассказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Delfi.

Водителя автомобиля Citroën, мужчину 1982 года рождения, с места происшествия доставили в больницу. По словам пресс-секретаря полиции, оба водителя использовали средства безопасности в соответствии с требованиями.

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