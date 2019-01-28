28.01.2019, 12:18
ФОТО: В Ласнамяэ горит мебельный склад
В понедельник в столичном районе Ласнамяэ загорелся мебельный склад.
В понедельник в столичном районе Ласнамяэ загорелся мебельный склад.
В 10:55 поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Таллинне. Согласно первоначальным данным, возгорание началось от печи булерьян.
Находившихся в здании людей эвакуировали, никто не пострадал.
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