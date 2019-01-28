28.01.2019, 12:18

ФОТО: В Ласнамяэ горит мебельный склад


rus.delfi.ee
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Lasnamäel põleb mööbliladu Foto: Delfi lugeja

В понедельник в столичном районе Ласнамяэ загорелся мебельный склад.

В 10:55 поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Таллинне. Согласно первоначальным данным, возгорание началось от печи булерьян.

Находившихся в здании людей эвакуировали, никто не пострадал.

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