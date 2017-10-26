ФОТО: В Ласнамяэ горел открытым пламенем многоквартирный дом, 13 человек эвакуированы

Спасатели получили вызов на адрес Кийве, 10 рано утром в 5 часов, пострадавших на данный момент нет, из дома вывели 13 человек. По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Яануса Рийбе, все жильцы будут где-то временно размещены.

Рано утром на место происшествия также прибыл представитель горуправы, который начал искать кров для оставшихся без крыши над головой людей. Из-за чего начался пожар, должно выяснить следствие.

По словам Рийбе, сейчас в помещениях управы Ласнамяэ находятся 8 из 13 эвакуированных человек, так как некоторые жильцы решили обратиться за помощью к друзьям или родственникам. Тем не менее, остальным в помещениях управы предоставлено теплое место, туалет и прочее необходимое.

Рийбе отметил, что в течение дня будет ясно, где они будут временно размещены, если они того захотят. Всего в размещении нуждаются 8 человек.