26.10.2017, 08:05

ФОТО: В Ласнамяэ горел открытым пламенем многоквартирный дом, 13 человек эвакуированы

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дополнено в 9:55
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 26 pilti
Kiive 10 tulekahju Foto: Veiko Vares

Спасатели получили вызов на адрес Кийве, 10 рано утром в 5 часов, пострадавших на данный момент нет, из дома вывели 13 человек. По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Яануса Рийбе, все жильцы будут где-то временно размещены.

Рано утром на место происшествия также прибыл представитель горуправы, который начал искать кров для оставшихся без крыши над головой людей. Из-за чего начался пожар, должно выяснить следствие.

По словам Рийбе, сейчас в помещениях управы Ласнамяэ находятся 8 из 13 эвакуированных человек, так как некоторые жильцы решили обратиться за помощью к друзьям или родственникам. Тем не менее, остальным в помещениях управы предоставлено теплое место, туалет и прочее необходимое.

Рийбе отметил, что в течение дня будет ясно, где они будут временно размещены, если они того захотят. Всего в размещении нуждаются 8 человек.

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