ФОТО: В Ласнамяэ джип врезался в дерево, водитель и пассажиры скрылись в неизвестном направлении

На улице Раадику в Таллинне джип Cherokee Sport врезался в расположенное на зеленой зоне дерево и перевернулся на бок. Трое находившихся в машине лиц скрылись с места инцидента.

ДТП произошло в 12:43 у дома по адресу Раадику, 7 в Ласнамяэ. В полиции сообщили Delfi, что согласно первоначальным данным, с места инцидента скрылись трое человек. Неизвестно, пострадал ли кто-то в ДТП.

Полиция просит помощи свидетелей. Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по номеру 112 или 6123000.